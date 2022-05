João Pedro Sousa apresenta queixa do Al-Raed na FIFA

O treinador decidiu recorrer para a FIFA a fim de ver ser-lhe reconhecido aquilo que lhe é devido, a totalidade do contrato.

João Pedro Sousa vai apresentar uma queixa na FIFA, visando o comportamento do clube Al-Raed, que suspendeu o treinador português depois deste ter criticado alguns dos jogadores.

O clube da Arábia Saudita procurou, posteriormente, rescindir com o técnico, pagando parte do que lhe é devido da totalidade do contrato. João Pedro Sousa recusou, o clube avançour com rescisão por justa causa e agora o treinador decidiu recorrer para a FIFA a fim de ver ser-lhe reconhecido aquilo que lhe é devido, a totalidade do contrato.