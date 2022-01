Fábio Carvalho já não escapa ao Liverpool, dizem ingleses

Fábio Carvalho vai ser a última aquisição do Liverpool neste mercado de inverno. Segundo a imprensa inglesa, criativo vai acabar a época no Fulham e só integra plantel dos reds no verão

Apenas faltam acertar os detalhes finais do negócio com o Fulham para Fábio Carvalho ser, sem margem para dúvidas, reforço do Liverpool. O criativo português de 19 anos, que tem sido um dos grandes destaques do Fulham no Championship e cujo contrato expira no próximo verão, é dado como adquirido pelo Liverpool, de acordo à Sky Sports.

O jornal adianta que Carvalho vai acabar a época no líder da segunda divisão inglesa, de forma a a dar continuidade ao bom ritmo que leva - oito golos e três assistências em 19 jogos disputados - e só no verão integrará o conjunto red.