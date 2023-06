Remy Cabella, jogador do Lille, destacou a qualidade do treinador português.

Em entrevista ao programa do ex-internacional francês Jérôme Rothen, "Rothen s'enflamme", que vai para o ar na RMC, Remy Cabella, jogador do Lille, deixou grandes elogios a Paulo Fonseca.

"A sua filosofia é jogar com a bola. Depois disso, há também os jogadores que são capazes de reproduzir o que o treinador quer. E isso tem funcionado bem, porque o treinador tem a sua filosofia, a sua tática e a sua forma de jogar, o que nos tem feito muito bem. Mostrou-nos que estávamos ali para jogar futebol, para ganhar, mas também para jogar. Aceitámos isso e, com jogadores do nível técnico que temos na equipa, foi um prazer", referiu o médio de 33 anos, quatro vezes internacional por França.

"Espero, do fundo do coração, que Paulo Fonseca continue connosco na próxima época", vincou o jogador, autor de sete golos e 11 assistências em 35 jogos de 2022/23.

O Lille terminou a época como a equipa da Ligue 1 com mais posse de bola (61%, juntamente com o PSG), menos remates à baliza concedidos (127) e a segunda com mais remates à baliza (217). Paulo Fonseca conseguiu levar novamente o clube às competições europeias, terminando no quinto lugar da Ligue 1, que dá acesso direto ao play-off da Conference League.