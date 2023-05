Em dia de aniversário, João Cancelo volta a ser associado ao Barcelona

O Bayern de Munique já confirmou que não irá exercer a opção de compra existente pelo internacional português, fixada nos 70 milhões de euros.

No dia em que completa 29 anos, João Cancelo aparece nas cogitações do Barcelona, de acordo com informações avançadas pelo diário espanhol "Sport".

A relação conturbada do internacional português com o técnico Pep Guardiola poderá tornar mais barata a sua saída do Manchester City. O Bayern de Munique, clube onde, de momento, o lateral está a atuar, cedido pelos citizens, já confirmou que não irá exercer a opção de compra que existe pelo jogador, fixada nos 70 milhões de euros para o gigante da Baviera.

O City está disposto a deixar sair o atleta luso por valores a rondar os 40 milhões de euros, depois de, em 2019, ter pagado 65 milhões de euros para o resgatar à Juventus.

O Barça preferia receber João Cancelo por empréstimo, mas a turma de Manchester descarta, para já, essa hipótese.