Declarações de Marco Silva, treinador do Fulham, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Wolverhampton, marcada para sexta-feira (20h00) e relativa à 25.ª jornada da Premier League.

Impacto de Julen Lopetegui nos Wolves: "Ele tem tido um impacto muito bom. Os resultados estão à vista e dá para ver a confiança da equipa também. Mas a Premier League é muito dura e nunca sabemos o que vai acontecer. Eles tiveram dois bons resultados [3-0 frente ao Liverpool, 2-1 diante do Southampton] e depois perderam na semana passada contra o Bournemouth [0-1]. Analisámo-los, sabemos do que são capazes, mas claro que o foco está em nós e no que podemos ou não fazer. Eles têm jogadores e um treinador muito bons. Desde que Lopetegui chegou, dá para ver algumas melhorias e será um jogo difícil".

Wolverhampton tem três pontos de vantagem sobre a zona de despromoção: "Sabemos que eles não estão numa posição normal em relação às últimas épocas. Normalmente, conseguíamos vê-los na primeira metade da tabela, sempre. É algo novo para eles. Eles estão a melhorar e, apesar de terem perdido o último jogo, é possível notar algumas melhorias nos resultados. Conseguiram vitórias que os colocaram numa posição melhor e estão muito mais confiantes".

Os Wolves são o pior ataque da Premier League até ao momento (juntamente com o Everton): "Eu entendo o que quer dizer, mas eles têm Raúl [Jiménez], Diego [Costa] e Matheus Cunha, que contrataram em janeiro e é um jogador de topo. Vocês [jornalistas] e eu sabemos que se Jiménez estiver no seu melhor, é um avançado de topo na Premier League e ainda têm Diego que, com a experiência que tem a este nível, pode ser sempre uma ameaça. E quando têm os jogadores que têm à volta dos avançados, podem ser uma ameça contra qualquer equipa. Claro que acreditamos que eles nos podem castigar se desligarmos a qualquer momento. Eles são muito fortes no contra-ataque, têm jogadores habilidosos nesses momentos. Têm um jogador como Rúben [Neves], que consegue marcar a partir de várias áreas, temos de ter cuidado com tudo. Temos de manter o foco nos avançados, porque acreditamos que nos podem castigar se não estivermos ao nosso melhor nível".