Zouma perde patrocínio depois das imagens em que surge a agredir um gato

Jogador francês do West Ham no centro de uma grande polémica.

Kurt Zouma está a sofrer as consequências de uma atitude irrefletida e pouco compreensível como a de maltratar um gato dentro de casa. O central francês do West Ham viu agora a Adidas a colocar um fim à ligação entre as duas partes, depois da divulgação do polémico vídeo.

"Concluímos a nossa investigação e podemos confirmar que Kurt Zouma não é mais um atleta com contrato com a Adidas", informou a marca desportiva.

O West Ham já tinha anunciado uma multa ao jogador, ao que tudo indica no valor de 300 mil euros. "O atleta aceitou imediatamente a punição e pediu que o montante revertesse a favor de uma organização de defesa dos direitos dos animais", informaram os responsáveis do West Ham.

Num vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais o defesa de 27 anos desfere várias agressões ao animal, tendo depois pedido desculpa. "Quero pedir desculpa pelo meu comportamento. Não há desculpas. Peço desculpa a todos os que viram o vídeo, e quero assegurar a toda a gente de que os meus dois gatos estão seguros e saudáveis", declarou.