Zlatan de regresso? Selecionador abre portas: "É a sua vez de dizer se quer voltar"

Ibrahimovic tem estado em grande ao serviço do Milan

Redação com Lusa

Suecos sonham com o possível regresso de Ibrahimovic à seleção.

O selecionador de futebol da Suécia, Janne Andersson, disse esta quarta-feira que está disposto a conversar com Zlatan Ibrahimovic sobre o seu eventual regresso, após o avançado ter deixado em aberto essa possibilidade.

Ibrahimovic, que há cerca de quatro anos deixou a seleção, afirmou numa entrevista ao jornal Aftonbladet que pensaria no regresso se Andersson considerasse que ele "podia contribuir com alguma coisa" e o chamasse, mas que dependia sempre do selecionador.

Andersson considerou positivo que Ibrahimovic, de 39 anos, atualmente no Milan, tenha dito que sente a falta da seleção e realçou que até agora ele nunca tinha sido tão claro sobre um hipotético regresso à equipa nacional.

"Isso torna natural que tenhamos algum tipo de contacto para discutir o assunto em detalhe. A próxima concentração da seleção [que está apurada para o Euro'2020, a decorrer em 2021] é em março e até lá há tempo", afirmou Andersson.

"É importante que ele próprio queira estar novamente envolvido no projeto, porque em 2016 disse-me claramente que já não queria fazer parte do mesmo. Respeitei a sua escolha. Agora é a sua vez de dizer se quer voltar. E se ele o fizer, será a minha vez de decidir", concluiu.

Com 62 golos em 116 jogos pela seleção sueca, Zlatan Ibrahimovic retirou-se após o Euro2016, em França, que Portugal conquistou ao derrotar a seleção anfitriã no prolongamento da final, com um golo de Éder (1-0), aos 109 minutos.