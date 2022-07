Ziyech rompe com agência e passa a ter controlo total sobre a carreira

Nas suas redes sociais, o extremo do Chelsea anunciou o cessar da ligação com a agência que geria a sua carreira.

Hakim Ziyech, internacional por Marrocos em 40 ocasiões, decidiu assumir o leme da sua carreira e tratar do seu próximo destino. O criativo do Chelsea rompeu a ligação com a agência Nakhli Mondial e, agora, está a representar-se em todos os sentidos, juntamente com uma equipa em quem confia e vários consultores jurídicos.

"Já não sou representado por Nakhli Mondial. Obrigado pelos últimos 12 anos. Desejo-vos tudo de bom. Cheguei a um ponto da minha vida em que sinto que a coisa certa a fazer é assumir o controlo total do meu futuro profissional. Quero tomar todas as decisões e conduzir todas as negociações que dizem respeito à minha carreira. A partir daqui, a minha equipa e eu, juntamente com os meus representantes legais, trataremos do lado comercial das coisas. Qualquer interesse profissional pode ser enviado para o contacto que está na minha biografia (Instagram). Estou muito grato pelo vosso apoio", escreveu o extremo da formação londrina.

Dentro das quatro linhas, o Milan continua atento à situação de Ziyech, apesar de o alvo prioritário dos "rossoneri" ser Charles De Ketelaere, jovem avançado belga, de 21 anos, do Club Brugge.