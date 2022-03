Ziyech nega regresso à seleção e explica: "Continuam a circular desinformação sobre mim..."

Hakim Ziyech veio este domingo negar o regresso à seleção de Marrocos para os próximos jogos da fase final de qualificação para o Mundial'2022, contrariando a informação partilhada pelo presidente da Federação marroquina, que garantiu a presença do extremo na convocatória da equipa

Ziyech não atua por Marrocos desde julho de 2021, devido a desavenças com o selecionador Vahid Halilhodzic, que o acusou de falta de compromisso e profissionalismo, motivo pelo qual o internacional marroquino por 40 ocasiões renunciou à carreira internacional.

Neste fim de semana, o presidente da Federação de futebol marroquina, Fouzi Lekjaa, avançou que o extremo do Chelsea estava incluído na convocatória e que iria regressar para os próximos dois compromissos da seleção africana, ambos contra a República Democrática do Congo, a contar para a fase final da qualificação para o Mundial no Catar. Ziyech negou este domingo essa informação através de uma publicação na conta do Instagram.

"Eu adoro o meu país e jogar pela equipa nacional de Marrocos tem sido a honra da minha vida, portanto é com muita tristeza que eu anuncio que, apesar do presidente da FRMF [Federação Real Marroquina de Futebol] ter confirmado hoje que eu serei convocado para a equipa, eu não vou voltar a jogar por Marrocos. Peço desculpa por desapontar os adeptos, isto não foi uma decisão fácil, mas infelizmente eu não tenho outra escolha", pode ler-se na descrição da publicação.

"Apesar de eu ter dado tudo o que tinha à equipa nos últimos seis anos e tê-la apoiado a minha vida inteira, a chefia continua a circular desinformação sobre mim e sobre o meu comprometimento com o meu país. As suas ações tornaram impossível que faça parte da equipa. Eu recebi as notícias sobre a convocatória ao mesmo tempo que toda a gente, então estou a lançar este comunicado para assegurar que ouvem a verdade diretamente a partir de mim. Obrigado a todos os que me apoiam, desejo nada mais que o melhor à equipa. O meu foco enquanto jogador está no meu clube, o Chelsea", completou Ziyech.