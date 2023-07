Ziyech ironiza após falhar exames médicos no Al Nassr: "Problemas no joelho, certo?"

Extremo marroquino do Chelsea chegou a ser dado como um reforço iminente do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, mas falhou os exames médicos, após o clube saudita lhe ter detetado supostos problemas num joelho e na anca.

Após ter estado com um pé no Al Nassr, tudo aponta para que Hakim Ziyech tenha de procurar outro clube no mercado, caso não exista vontade de continuar ao serviço do Chelsea.

O extremo marroquino, de 30 anos, chegou a ser dado como um reforço iminente da equipa de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, até que supostos problemas detetados num joelho e na anca impediram que o negócio fosse completado.

Agora, Ziyech recorreu às "histórias" do Instagram para gozar com a razão que motivou a suspensão do negócio, fotografando as pernas e escrevendo: "Problemas no joelho, certo?", com "emojis" de riso a acompanhar.

Ora veja: