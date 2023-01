Ziyech está de saída e a preferência do Chelsea será um negócio com a Roma

Avançado marroquino está na porta da saída e o Chelsea prefere vender à Roma do que a clubes de Inglaterra.

Hakim Ziyech é um dos jogadores que o Chelsea pretende vender e a Roma será um dos interessados. Clubes da Premier League, como o Tottenham e o Newcastle, também estarão interessados, mas os blues preferem negociar com os italianos do que com um emblema inglês, de acordo com o jornal The Sun.

A publicação refere que os giallorossi querem o extremo marroquino, mas que primeiro precisam de vender Zaniolo para avançarem para um negócio.

De recordar que as janelas de transferências em Inglaterra e em Itália fecham ambas no dia 31 de janeiro, mas no país transalpino podem inscrever-se jogadores apenas até às 19h00 portuguesas (20h00 italianas).

Ziyech chegou ao Chelsea em 2020, mas foi perdendo espaço no clube e poderá mesmo sair nos próximos dias, ao fim de duas temporadas e meia.