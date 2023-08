Ziyech, de saída do Chelsea, estará a caminho do futebol turco

Internacional marroquino, de 30 anos, pode vir a rumar ao Galatasaray, que já chegou a um acordo com o Chelsea

Hakim Ziyech parece mesmo não contar para Pochettino e para o presente e futuro do Chelsea. Os blues já terão mesmo chegado a acordo com o Galatasaray para a transferência do marroquino.

De acordo com Fabrizio Romano, a transferência ainda não é, no entanto, uma certeza, uma vez que os detalhes com o atleta ainda terão de ser negociados. Ainda há a questão dos exames médicos que impediu a ida do jogador para o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.

No Chelsea desde 2020, Hakim Ziyech perdeu espaço durante a última temporada, onde só realizou 24 partidas, nove delas a titular.