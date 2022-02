"Ziyech de regresso à seleção? Nem que o nome dele fosse Messi"

O selecionador de Marrocos, Vahid Halilhodzic, descarta convocar Ziyech e não está arrependido de não ter levado o jogador do Chelsea para a CAN.

Hakim Ziyech não voi convocado para representar a seleção de Marrocos na CAN e não voltará a ser chamado tão cedo. Pelo menos enquanto o selecionador for o mesmo... Vahid Halilhodzic reforçou na quinta-feira, já depois dos marroquinos terem sido afastados do torneio aos pés do Egito, nos quartos de final, que o avançado do Chelsea não merece ser selecionado.

"Os jogadores que eu selecionei são os melhores do país. Eu não seleciono jogadores que possam desequilibrar o grupo. Nem que o nome deles seja Messi. O comportamento de Ziyech não se coaduna com a seleção. Ele não quer treinar, ele não quer jogar. Ele não leva isto a sério. Não lhe vou implorar para que regresse. Depois do torneio [da CAN] de há três anos, ele foi o jogador mais criticado. Não nos podemos esquecer disso", criticou o treinador.

A última internacionalização de Ziyech aconteceu em junho, num jogo particular diante do Burquina Faso, e já nessa altura foi criticado por Halilhodzic.

"O comportamento dele nos últimos dois jogos, especialmente no último, não foi de um jogador de seleção nacional. Um líder de equipa tem de ser um exemplo. Ele chegou tarde e ainda se recusou a treinar", apontou naquela altura.