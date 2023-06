Zinchenko voltou à Ucrânia e fala num cenário "assustador": "As crianças não mentem..."

Pela primeira vez desde que começou a guerra, Zichenko voltou ao país natal e revelou algumas situações que presenciou.

Oleksandr Zinchenko, lateral esquerdo do Arsenal, esteve na Ucrânia pela primeira vez desde que começou a guerra, em fevereiro de 2022. O internacional ucraniano, de 26 anos, contou que se deparou com um cenário "assustador".

"Viver uma semana com eles, naquelas condições e na situação em que a Ucrânia está... foi assustador! Isto é uma guerra a sério. Mas percebi uma coisa: os ucranianos já estão habituados a esta rotina e conseguem continuar as suas vidas. Isso é incrível. O que o exército russo está a fazer neste momento é largar muitas bombas e mísseis durante a noite. Imaginem tentar dormir, com bebés, e de repente ouvirem-se as sirenes... É preciso acordar, ir para um bunker debaixo de terra e escondermo-nos, caso contrário corremos o risco de perder a vida. Nunca se sabe onde vai cair uma bomba ou um míssil. Há uns dias a Rússia destruiu uma barragem. Nem consigo descrever as histórias que ouvi! Há pessoas que nem conseguiram sair de casa por causa do nível da água. Uma das histórias que ouvi foi a de uma mulher que tinha dois bebés com poucos meses ao colo e estava num telhado a tentar agarrar-se à última pedra para tentar sobreviver. Infelizmente não conseguiu, nem ela nem os bebés", relatou o jogador, em declarações ao jornal inglês Daily Mail.

"Também vi escolas destruídas. Falei com crianças e algumas delas já tinham visto o exército russo nas suas casas. Alguns militares estavam a roubar, outros a fazer coisas sobre as quais nem quero falar. Isto foram histórias que ouvi dessas crianças. Fiquei em choque! As crianças não mentem, dizem a verdade pura e dura", continuou.

Zinchenko explicou que ficou "perdido" quando a Rússia invadiu a Ucrânia, mas que teve "de continuar. "O futebol é a minha vida e quando estou em campo, esqueço tudo", afirmou, garantindo ainda que vai viver na Ucrânia quando deixar de jogar futebol.