Lateral do Arsenal abraçou antigos colegas, mas também ficou incomodado com alguma coisa que não foi absolutamente percetível, no encontro da quarta ronda da taça de Inglaterra que os citizens acabaram por vencer, por 1-0. Passou cinco anos no Manchester City e conquistou quatro títulos de campeão

Not sure if Zinchenko is happy or angry here #ITVFootball | #EmiratesFACup pic.twitter.com/eQnxxOzrwu - ITV Football (@itvfootball) January 27, 2023