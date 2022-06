Zinchenko quis ir defender a Ucrânia, mas o Manchester City convenceu-o a ficar

Zinchenko, futebolista ucraniano do Manchester City

Lateral quis logo deslocar-se em fevereiro passado. Colaboração passou a ser feita à distância, por entre várias provas de compaixão para com a sociedade ucraniana

Com o deflagrar da guerra na Ucrânia, vários desportistas e treinadores ucranianos juntaram-se às forças civis do país para ajudar no combate à invasão militar da Rússia, abdicando, indefinidamente, da carreira. Oleksandr Zinchenko assim o quis, porém, o Manchester City e os familiares persuadiram o lateral a ficar em Inglaterra.

O internacional ucraniano, forçadamente abstraído do compromisso com o plantel de Pep Guardiola, até porque os pais estavam na Ucrânia, planeou, noticia a Imprensa inglesa, deslocar-se logo em fevereiro passado, para integrar a linha da frente.

Convencido a permanecer em Manchester, Zinchenko passou a colaborar, através de representantes, na organização e envio de material alimentar e humanitário com destino aos ucranianos, sob invasão há quase 100 dias, além de ter feito doações.

Nos últimos cerca de quatro meses, enquanto foi membro do percurso do Manchester City até seu ao sétimo título de campeão inglês, Zinchenko foi voz ativa, entre críticas e apelos de pacificação, sobre a invasão militar russa à Ucrânia, e manteve até, refere a Imprensa inglesa, contactos com soldados compatriotas.

Em simultâneo, Zinchenko deu várias provas de compaixão para com a sociedade ucraniana. Uma pode ver-se na fotografia acima. A mais recente ocorreu nos festejos de campeão da Premier League, ao envolver o majestoso troféu da competição inglesa com a bandeira da Ucrânia.

Em breve, terá a hipótese de oferecer (mais alguma) alegria a milhões de ucranianos caso a seleção, na qual é uma das figuras, se apure para o Mundial de 2022, precisando, para isso, de eliminar a Escócia, derrotada no primeiro jogo (1-3) do play-off.