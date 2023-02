Zinchenko foi capitão do Arsenal um ano depois de começar a guerra na Ucrânia

A invasão russa fez um ano e "como sinal de respeito pelo aniversário do conflito na Ucrãnia" Arteta deu-lhe a braçadeira contra o Liecester

Na sexta-feira fez um ano o início do conflito na Ucrânia, com a invasão da Rússia, e numa espécie de homenagem e sinal de respeito o Arsenal deu este sábado a braçadeira de capitão a Zinchenko, canhoto ucraniano dos gunners.

O Arsenal venceu por 1-0 no campo do Leicester, com golo de Martinelli, e Zinchenko ficou com a braçadeira que costuma pertencer a Odegaard ou a Xhaka.

A braçadeira tinha as cores da bandeira da Ucrânia.