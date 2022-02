Zinchenko deseja "morte dolorosa" a Putin e aplaude gesto de Yaremchuk

Zinchenko com a camisola do Manchester City

Jogador ucraniano do Manchester City tem reagido nas redes sociais à atitude da Rússia.

Oleksandr Zinchenko, um dos mais cotados futebolistas ucranianos, que alinha atualmente no Manchester City, não poupou nas críticas a Vladimir Putin. A Rússia lançou esta quinta-feira uma operação militar na Ucrânia, levando o polivalente jogador a deixar uma forte crítica ao Presidente russo.

"Espero que tenha a morte mais dolorosa", escreveu no Instagram, numa mensagem que acabaria excluída pela rede social, segundo o jornal britânico "Daily Mail".

Na terça-feira, Zinchenko já se tinha pronunciado, igualmente nas redes sociais. "Todo o mundo civilizado está preocupado com a situação do meu país. Não posso ficar de fora e não transmitir a minha opinião. (...) O país onde nasci e cresci. Um país cujas cores defendo no cenário desportivo internacional. Um país que tentamos glorificar e desenvolver", escreveu, defendendo que a Ucrânia "pertence aos ucranianos e que ninguém poderá apropriar-se do país".

Esta quinta-feira, Zinchenko exibiu imagens do festejo de Yaremchuk após o golo apontado ao Ajax, na primeira mão dos "oitavos" da Champions. O avançado das águias, através de uma camisola, exibiu o símbolo nacional do país (Tryzub).