Zinchenko deixa apelo: "Temos de parar com isto, hoje é a Ucrânia, amanhã podes ser tu"

A Ucrânia vai disputar as meias-finais do play-off de apuramento para o Mundial de 2022 com a Escócia

Oleksandr Zinchenko, lateral do Manchester City, encontra-se atualmente nos trabalhos da seleção ucraniana, com vista às meias-finais do play-off de apuramento ao Mundial de 2022, diante da Escócia.

Em conferência de imprensa, o jogador de 25 anos lançou um apelo emocionado ao fim da guerra na Ucrânia, aludindo aos restantes países europeus para que ajudem a colocar um ponto final no conflito armado.

"Temos de parar com isto, hoje é a Ucrânia, amanhã podes ser tu. É impossível descrever o que acontece. É inaceitável, é por isso que temos que acabar com isto. Temos de vencer, a Ucrânia é o país da liberdade", apelou o lateral.

Zinchenko revelou ainda que se considera mais útil para o próprio país a partir de Manchester, devido à exposição que oferece ao conflito, e afirmou que o apuramento para o Mundial seria um "sonho" que faria o povo ucraniano sorrir.

"Todos os ucranianos e o mundo inteiro querem acabar com a guerra, é esse o sonho, mas quando se trata de futebol, o sonho é qualificarmo-nos para o Mundial. Vamos tentar fazer isso, tentar deixá-los felizes. A nossa motivação está acima de 100%", garantiu Zinchenko.

Ucrânia e Escócia defrontam-se esta quarta-feira, às 19h45, em Hampden Park, em Glasgow, sendo que o vencedor vai disputar uma das últimas vagas do Mundial de 2022 com o País de Gales.