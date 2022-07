Zinchenko como Gabriel Jesus: Arsenal interessado no lateral do Manchester City

Lateral tem mais dois anos de contrato e poderá chegar depois do aparente desvio de Lisandro Martínez para Old Trafford

Oleksandr Zinchenko pode seguir o mesmo caminho de Gabriel Jesus, antigo companheiro no Manchester City. O Arsenal está interessado no lateral ucraniano, que passa a ser uma espécie de alternativa a Lisandro Martínez, cada vez mais perto do Manchester United.

De acordo com o The Athletic, ainda não há qualquer tipo de acordo, mas o interesse é real, estando Arteta preparado para entrar em ação, uma vez que conhece o jogador e que vê nele uma boa opção, ainda por cima para várias posições do campo.

Não sendo um titular indiscutível do Manchester City, Zinchenko, apesar dos dois anos de contrato, podia perfeitamente abandonar o Etihad neste defeso, uma vez que são várias as notícias que apontam o campeão inglês a Marc Cucurella.