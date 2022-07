Zinchenko a um passo do Emirates: "Foi bom, porque pudemo-nos despedir"

Pep Guardiola confirmou mudança do ucraniano para o Arsenal e agradeceu a possibilidade do grupo fazer uma despedida a sério, ao contrário do que tinha acontecido com Gabriel Jesus e Sterling

Oleksandr Zinchenko vai ser mesmo, seguramente, jogador do Arsenal a partir dos próximos dias. Pep Guardiola confirmou a mudança do ucraniano para o Emirates.

"Saída de Zinchenko, Sterling e Gabriel Jesus? A nossa gratidão, pelo esforço e como se comportaram, dentro e fora de campo. Foi bom, porque pudemo-nos despedir dele, ao contrário do que tinha acontecido com o Raheem Sterling e com o Gabriel Jesus. Agora, vai continuar no Arsenal", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Segundo o jornalista David Ornstein, do The Athletic, já há um acordo estabelecido entre os dois emblemas por 35 milhões de euros, mais dois milhões em variáveis.