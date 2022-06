Zidane concedeu uma extensa entrevista ao Telefoot. Falou do presente, abordou o futuro e recordou ainda alguns dos momentos da sua carreira como futebolista. Como o momento da cabeçada em Materazzi

A 10 minutos do final do França-Itália, do Mundial'2006, um dos momentos da história do futebol de seleções: a cabeçada de Zidane a Materazzi na final desse campeonato do Mundo. Passados 16 anos, Zidane continua a falar desse episódio e com aparente tranquilidade.

"Creio hoje que Lizarazu teria sido o único capaz de me parar naquele momento. Teria sido importante que estivesse comigo, a meu lado. Mas, não se pode regressar ao passado. Não sinto orgulho com o que sucedeu, mas faz parte da minha carreira. Há sempre momentos complicados e esse foi um deles", disse numa entrevista ao Telefoot.