Zidane vai ser o treinador do PSG, avança jornal francês

Zinedine Zidane poderá tornar-se no novo treinador do PSG nas próximas semanas, bastando para tal que se confirme que Mauricio Pochettino ruma ao Manchester United. O que ainda no domingo parecia ser um rumor em Inglaterra, tornou-se esta segunda-feira em realidade, mas em França.

A notícia é avançada pelo jornal francês Le Parisien, dando conta que o PSG tem mantido contactos com Zidane. O antigo treinador do Real Madrid terá uma relação próxima com Al Khelaïfi, dono do PSG e é um dos embaixadores do Campeonato do Mundo no Catar, país de origem da empresa que detém o mlionário clube da capital francesa.