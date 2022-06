Zidane vai para o PSG e a rivalidade com o Marselha já se faz sentir... até nos políticos

Natural de Marselha, Zidane está a caminho de ser treinador do rival PSG. Renaud Muselier, presidente do Conselho Regional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, reagiu com tristeza à notícia.

Em França é dado como certo: Zinedine Zidane vai ser treinador do PSG, substituindo Mauricio Pochettino. E se há gente a quem esta notícia não agrada é ao povo de Marselha. O antigo médio é natural daquela cidade e adorado pelos adeptos marselheses, que não vão gostar de ver o técnico a orientar o rival de Paris.

E as reações já começaram a chegar... inclusive de políticios. Renaud Muselier, presidente do Conselho Regional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, um região no sudeste de França que inclui Marselha, publicou um emoji de um coração partido num comentário a uma publicação da rádio RMC que dá conta da ida de Zidane para o PSG.