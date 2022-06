Zidane recorda sucesso no Real Madrid: "Sozinho não teria sido possível"

Treinador está convicto de que ainda tem algo a oferecer ao futebol e recordou o sucesso que viveu no comando do Real Madrid

Zinedine Zidane concedeu este domingo uma entrevista ao Téléfoot, na qual garantiu que ainda tem "algumas coisas" a oferecer ao futebol, apesar de não revelar quando é que voltará ao ativo.

"Se ainda posso contribuir com coisas como treinador? Sim, muitas, ou pelo menos algumas. Quero continuar porque ainda sinto aquela ilusão, [o futebol] é a minha paixão", começou por dizer.

O treinador francês é uma das figuras mais marcantes da história recente do Real Madrid, onde conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas (2016, 2017 e 2018) e, em retrospetiva, garante que a chave desse sucesso residiu no "trabalho", na qualidade dos jogadores e no "apoio" da equipa técnica.

"Trabalhámos muito, tivemos jogadores incríveis e uma equipa que me seguiu. Eu fui responsável por muitas coisas, mas tive uma grande equipa que me acompanhou. Sozinho não teria sido possível [vencer três Ligas dos Campeões]. Preciso de estar rodeado de gente com quem me sinta à vontade. Caso não aconteça, não há maneira de funcionar", explicou Zidane.

Zidane tem sido apontado ao comando técnico do PSG, mas as últimas informações da Imprensa francesa dão conta de que, para já, os planos do antigo criativo passam por render Didier Deschamps na França, após a conclusão do Mundial do Catar.