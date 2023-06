Zidane pisca olho a Mbappé: "Quando se é treinador e há alguém como ele..."

Fora dos bancos desde 2021, o antigo treinador do Real Madrid admitiu que deseja trabalhar com o avançado no futuro, meses depois de ter sido apontado ao comando da seleção francesa.

Sem clube desde que terminou a sua segunda passagem pelo banco do Real Madrid, em 2021, Zinedine Zidane admitiu esta quinta-feira que pretende treinar Kylian Mbappé no futuro, numa altura em que o avançado francês tem o futuro incerto no PSG, tendo sido associado aos merengues em 2024.

"Quando se é treinador e há um jogador como ele, é claro que queremos treiná-lo. Muitas coisas podem acontecer. Pode acontecer um dia. Falamos de um jogador que representa muito bem a camisola da seleção francesa. De qualquer forma, admiro o que ele está a fazer. É bonito", elogiou, em declarações citadas pelo jornal L'Équipe, à margem de uma iniciativa em Aix-en-Provence.

Mbappé tem apenas mais um ano de contrato no campeão francês, com a imprensa espanhola a avançar que o Real Madrid conta com a sua contratação, a custo zero, em 2024. Por outro lado, o PSG não estará disposto a perder o jogador nesses moldes, preferindo uma saída neste mercado caso o avançado mantenha a decisão de não estender o vínculo ao clube.

Nas últimas horas, o Liverpool também foi colocado no horizonte do avançado, de 24 anos, sendo mencionada a possibilidade de uma proposta exorbitante, na casa dos 300 milhões de euros.

Quanto a Zidane, meses depois de ter sido apontado ao banco da seleção francesa, cenário que caiu por terra com a renovação de Didier Deschamps, tem o futuro em aberto, admitindo há dias que sente-se pronto para voltar à ação.