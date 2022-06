Zidane: "PSG? Nunca digas nunca. Não existem 50 clubes para onde possa ir"

Declarações do treinador francês em entrevista concedida ao "L'Équipe".

Zinedine Zidane, antigo treinador do Real Madrid, tem sido insistentemente associado ao comando técnico do PSG, que está à procura de um substituto para Mauricio Pochettino, embora a sua saída do emblema parisiense ainda não tenha sido oficializada.

Apesar de o treinador francês já parecer uma carta fora do baralho para ocupar o posto, aparecendo Christophe Galtier, do Nice, dado quase como certo, a verdade é que Zidane não afasta a possibilidade de um dia assumir o leme da equipa francesa.

"Nunca digas nunca. Principalmente quando és treinador", começou por dizer em entrevista concedida ao jornal "L'Équipe", passando depois a explicar:

"Quando era jogador podia escolher quase todos os clubes. Como treinador, não existem 50 clubes para onde possa ir. Tens duas ou três possibilidades. Se volto para um clube é para ganhar. Digo isso com toda a modéstia. Por isso não posso ir para qualquer lado", concluiu.