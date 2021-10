"Bola de Ouro para Messi? Se não a deram a Zidane em 2000 e 2006..."

Frank Leboeuf defende que prémio da France Football não deve ser entregue ao argentino, mas sim a Benzema

O prémio que distingue o melhor jogador do planeta promete fazer correr muita tinta, pelo menos até ao anúncio do vencedor. Desta vez, foi Frank Leboeuf a dar o seu aval para que a Bola de Ouro seja entregue a Benzema, tendo em conta... cartões vermelhos do passado.

"Em 2000 e 2006, Zidane não ganhou a Bola de Ouro porque viu um cartão vermelho em cada um dos anos. Messi viu um cartão vermelho na Supertaça espanhola e que pode contar na votação. Se não a demos ao Zidane, não devemos dar a Messi", afirmou o antigo internacional francês.

Recorde-se que 2006 ficou marcado pela agressão de Zizou a Materazzi na final do Campeonato do Mundo. Cannavaro, que levantou a Taça, aproveitou o incidente para conquistar o prémio.