"Zidane não é a opção adequada para substituir Potter no Chelsea"

Emmanuel Petit considera que este não é o momento para demitir o técnico inglês, acrescentando que caso isso venha a acontecer, Zidane não é a solução adequada para a sua sucessão.

Emmanuel Petit, antigo internacional francês que representou o Chelsea entre 2001 e 2004, considerou esta segunda-feira que, apesar da crise de resultados da equipa, que ocupa um desapontante décimo lugar na Premier League, este não é o momento ideal para demitir Graham Potter.

"Potter está lá desde setembro, vão mesmo despedi-lo? Deveriam ficar com ele, uma vez que ainda têm hipóteses de vencer a Liga dos Campeões. Se demitirem Potter, quem vier para o clube terá de adaptar-se imediatamente e fazer as coisas certas. Os adeptos têm de entender que isso irá demorar várias semanas", começou por frisar o antigo médio defensivo, em declarações ao site "Premier League Odds".

Na eventualidade de o conjunto londrino optar pela saída do técnico inglês, numa altura em que milhares de adeptos "blues" já assinaram uma petição que exige a sua demissão, Petit é da opinião que Zinedine Zidane, livre no mercado, não é a solução para a sucessão de Potter.

"Zidane não fala inglês, portanto não é a opção adequada para substituir Ptter no Chelsea, com todo o respeito pelo meu antigo colega de equipa [na França]", vincou.

O momento negativo do clube, que investiu mais de 600 milhões de euros desde o verão passado, resulta numa posição bastante desapontante na Premier League - 10.º, com 31 pontos - estando mais perto dos lugares de despromoção (10 pontos) do que da zona de acesso à próxima edição da Champions (14).