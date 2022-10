Zidane, "irmão mais velho" de Benzema: "Disse-lhe que um dia ia ganhar a Bola de Ouro"

Declarações de Zinedine Zidane, antigo treinador de Karim Benzema no Real Madrid, ao jornal L'Équipe, em reação ao avançado francês ter vencido a Bola de Ouro de 2022.

Relação com Benzema: "Sou praticamente o irmão mais velho de Karim, é isso que nos chamamos um ao outro. Temos uma história de vida semelhante: ele é de Lyon, eu sou de Marselha. Ambos crescemos num bairro e as coisas nem sempre eram fáceis no início. Éramos uns jovens dos subúrbios que tinham o sonho de se tornarem jogadores profissionais, e conseguimos atingi-lo com muito trabalho. Nós temos muitas coisas em comum, até nas nossas origens: as nossas famílias vêm de aldeias vizinhas na Algéria, na pequena Cabília. Já falámos sobre isso várias vezes".

Ligação: "Não somos exatamente da mesma geração, mas quase tudo nos une e é por isso que a nossa relação é tão forte. Eu conheci-o antes de ter sido seu treinador, quando fui diretor do Real Madrid e o clube era treinado por José Mourinho. Como falávamos a mesma língua, tornámo-nos próximos e começámos a ter várias conversas".

Que mais têm em comum? "Quando era criança, o Ronaldo brasileiro era o ídolo absoluto dele [Benzema], ele queria ser como ele, mas eu sei que eu também fui um jogador que ele admirou e que o inspirou. Ambos temos uma boa qualidade técnica, mas sempre soubemos que tínhamos de trabalhar. Tal como eu na minha carreira, ele sempre ficou no campo depois do treino, para melhorar a sua finalização em particular. Todos os dias, ele chega 45 minutos antes do treino e sai uma hora depois, ele não quer perder uma única sessão de treino, está sempre guiado por um desejo de melhorar"

Como foi treinar Benzema: "Quando fui treinador dele, foi fantástico estar em campo com ele e partilhar esses momentos de cara a cara nos treinos. É isso que me faz gostar de treinar. Dei-lhe conselhos, mas ele já estava a fazer as coisas muito bem. Foram só pequenos ajustes, detalhes. O seu toque de bola sempre me impressionou, é tão requintado... Ele faz receções espetaculares, é bonito de ver quando estás a três metros dele. Às vezes dizemos que gostávamos de ter jogado juntos. Teria-lhe dado a marcar muitos golos. Não aconteceu, mas compensámos como treinador e jogador".

O que o distingue dos demais: "Karim foi mais do que importante para a minha carreira de treinador. Este tipo de jogadores, como Toni Kroos ou Luka Modric, deixam-te feliz por os teres. Não perdem uma bola numa hora inteira de treino e, num jogo, em qualquer momento, são capazes de fazer a diferença. Karim pode não estar bem durante 10 ou 15 minutos, mas de um momento para o outro é capaz de marcar e fazer coisas incríveis".

História de superação no Real Madrid: "Ele chegou muito cedo. Ele tinha problemas e as pessoas pensavam que ia atirar a toalha, mas ele disse a si mesmo: 'Eu quero triunfar aqui e vou ser melhor'. E conseguiu. Apesar das críticas e da enorme pressão de um clube como este, ele nunca ficou desencorajado, é muito forte. É isso que adoro nele: nunca desistiu, deixa as pessoas falarem e, atualmente, a sua história e estatística falam por si".

Benzema é uma lenda do Real Madrid? "Ele tornou-se uma lenda deste clube, atingiu coisas incríveis e será lembrado pelas pessoas durante muito tempo. Fico feliz por ele, porque merece o que ganhou. Sempre teve confiança em si mesmo, mesmo quando diziam: 'Ele não marca golos suficientes para ser um número 9'. Isso não era justo, porque ele pode não marcar, mas faz os outros jogar bem, e isso para mim tem a mesma importânica. Karim é um jogador coletivo, que adora e sente o jogo e faz os outros jogarem bem. Eu gosto disso, eu era igual quando jogava. Escusado será dizer que eu era menos goleador".

Bola de Ouro: "Quando eu era o treinador dele, disse-lhe que um dia ia ganhar a Bola de Ouro. Nunca esteve obcecado com este prémio, mas eu dizia-lhe que, se não desistisse, acabaria por o conseguir. Merece completamente esta Bola de Ouro e esta vitória deixa-me comovido, alegro-me muito por ele. É verdade que, 24 anos depois [de Zidane ter vencido a Bola de Ouro], eu não poderia sonhar com um herdeiro melhor. Os franceses que ganharam este troféu são muito poucos: Kopa, Platini, Papin e agora Karim, que entra neste círculo fechado e ocupa um lugar especial na história do futebol francês".

Benzema é o melhor avançado que a França já viu? "Eu não gosto de dizer que ele é o melhor, toda a gente tem um jogador favorito. Alguns vão dizer que é Papin, outros vão falar de Platini. Para mim, é o Karim, porque trabalhei com ele e sei do que é capaz. Em todo o caso, ele merece estar muito alto e é capaz de subir ainda mais".