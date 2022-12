Zidane está à espera de ser selecionador, mas Deschamps tem a última palavra

Antigo craque, em teoria, assumirá o comando técnico dos campeões do Mundo em título, mas a saída do atual selecionador não é assim tanto uma certeza

Zinedine Zidane está há muito preparado para assumir a seleção do seu país, França. A mudança estaria programada para o final do Mundial do Catar, mas Deschamps terá uma palavra forte no processo.

De acordo com o AS, caso vença a Inglaterra e carimbe o lugar nas meias-finais do Campeonato do Mundo, Didier Deschamps terá a liberdade para decidir o seu futuro. O contrato acaba já neste mês de dezembro, mas o atual selecionador poderá querer ficar.

À espreita continua Zidane, que, nos últimos tempos, rejeitou uma série de propostas, incluindo do PSG, no sentido de ficar pronto para assumir a seleção gaulesa, com a qual, como jogador, foi campeão do Mundo e da Europa.