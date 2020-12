Zidane e os 31-0 dos benjamins do Real: "Façam como no basquetebol"

Zidane, treinador do Real Madrid

Treinador do Real admitiu que "é um pouco feio sofrer 31 golos", mas também defendeu que "não é da competência do treinador dizer que não ataquem".

Depois de a SAD Villaverde San Andrés ter mostrado indignação após a goleada, por 31-0, sofrida pela sua equipa de benjamins (sub-10 e sub-11), diante do Real Madrid, Zinedine Zidane, treinador da equipa principal do Real, comentou esta segunda-feira o resultado e avançou com uma sugestão.

"A vitória dos benjamins por 31-0? Estão ali para jogar, aconteça o que acontecer. Lamentavelmente casos como este podem acontecer", afirmou o treinador do Real Madrid. "É um pouco feio sofrer 31 golos, mas não é da competência do treinador dizer que não ataquem. É mais uma coisa da federação", acrescentou, sugerindo que "façam como no basquetebol que depois de atingir uma diferença de 50 pontos a partida termina".

A SAD do Villaverde San Andrés publicara nas redes sociais uma nota em que mostrava "indignação "com este tipo de situações no futebol de formação", defendendo que "os clubes grandes deviam utilizar estratégias desportivas para evitar estas goleadas" e aconselhando, por outro, a federação "a reestruturar estas categorias".