Zidane diz que Marcelo vai cumprir "obrigações cívicas" e jogar com o Chelsea

Lateral-esquerdo foi convocado para integrar uma mesa de voto nas eleições regionais de Madrid.

O treinador do Real Madrid garantiu esta sexta-feira que conta com Marcelo para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea, apesar de o futebolista brasileiro não poder viajar com a equipa devido a compromissos cívicos.

"Marcelo vai cumprir as suas obrigações, mas isso não vai mudar nada, na quarta-feira [5 de maio] vai estar connosco", disse Zinedine Zidane, comentando o facto de o defesa ter sido convocado para integrar uma mesa de voto para as eleições regionais de Madrid, marcadas para 4 de maio, véspera do jogo com o Chelsea.

Marcelo, que tem dupla nacionalidade, deverá viajar para Londres no dia do jogo, não participando no último treino antes do embate, para o qual as equipa partem empatadas a um golo.