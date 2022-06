Zidane desmente contactos do PSG

Imprensa colocou o técnico próximo do campeão, mas o seu conselheiro "esfriou" um conflito regional.

No dia da oficialização de Luís Campos como quadro do Paris-Saint Germain, a novela relativa à sucessão de Mauricio Pochettino voltou a ter Zinédine Zidane como protagonista durante um par de horas. Tudo começou quando a Imprensa francesa deu conta de uma aproximação entre o campeão francês e o antigo treinador do Real Madrid por intermediação da família real do Catar e de Emmanuel Macron, presidente da França.

De imediato, as redes sociais incendiaram-se com a possibilidade de Zidane, adepto confesso do Marselha, assumir as rédeas do grande rival, mas o conselheiro do treinador foi lesto em desmentir os contatos entre as partes. "São rumores infundados. Sou a única pessoa autorizada a aconselhar e a representar Zidane e nenhum de nós falou com os proprietários do PSG", afirmou Alain Migliaccio, citado pelo jornal "L"Équipe".

Esta publicação insistiu que o grande objetivo de Zizou passa por substituir Didier Deschamps na seleção da França, após o Mundial"2022.

Desta forma, Christophe Galtier, que venceu o título pelo Lille em 2019/2020 ao lado de Luís Campos, continua a comandar a corrida ao banco do PSG.