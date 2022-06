Em entrevista no programa Téléfoot, do canal televisivo TF1, Zidane foi convidado a recordar dois golos marcantes da sua carreira. Um na final do Mundial de 2006 e outro na final da Liga dos Campeões, em 2022.

Golo de panenka na final do Mundial'2006 [Itália venceu a França nos penáltis após um empate 1-1 no tempo regulamentar]: "Se foi um gesto de loucura? Não acho isso. Disse a mim mesmo que ainda faltava muito tempo de jogo [golo foi aos sete minutos]. Demorei uns segundos a decidir como ia bater, porque tinha à minha frente um guarda-redes que me conhecia bem [Buffon]. Tive que inventar alguma coisa."

Golo ao Bayer Leverkusen na final da Liga dos Campeões de 2001/02 [Real Madrid venceu 2-1]: "Não sei se foi o melhor golo da minha carreira, mas foi um dos mais importantes. Já tinha ganhado tudo nessa altura, faltava apenas a Champions. Poder marcar numa final foi bonito, principalmente daquela maneira tão mágica."