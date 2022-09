Zelensky enviou carta a Ceferin e mostrou apoio contra a Superliga Europeia

Jornal AS teve acesso à carta, que reproduziu. Presidente ucraniano agradeceu atos da UEFA contra a Gazprom, a final da Champions em São Petersburgo e o afastamento de seleção e clubes russos

A confirmação da UEFA de que a Rússia vai ficar de fora, também, do Europeu de 2024, foi acolhida pelo presidente Volodymyr Zelensky com agrado. Em agradecimento por esta e outras medidas nos últimos meses, Zelensky escreveu uma carta a Aleksander Ceferin, presidente do organismo, a mostrar o seu contentamento pela postura da UEFA perante o conflito no seu país e a solidarizar-se na luta contra a Superliga Europeia.

Eis a carta completa:

"Prezado Sr. Presidente. Foi um prazer para mim ter uma conversa telefónica com você a 19 de setembro de 2022. A 23 de agosto deste ano, no Dia da Bandeira Nacional da Ucrânia, retomámos o nosso campeonato nacional de futebol - a Premier League ucraniana para o 2022 /23 temporada, que é um evento importante para nós. Afinal, durante a guerra em larga escala da Rússia contra o nosso país, todo o povo ucraniano defendeu heroicamente a sua pátria, defendeu a democracia, a liberdade, a soberania, com um grande desejo de viver por esses valores na família dos países europeus. Foi extremamente importante para o meu povo que nós, como ucranianos, continuássemos a nossa liga. As competições de futebol são outra manifestação de coragem e resiliência nas condições extremamente difíceis de hoje. Posso dizer com muito orgulho que o futebol ucraniano agora encarna coragem e sede de vitória, apesar dos crimes cometidos pelos agressores russos na Ucrânia.

Obrigado, Senhor Presidente, pelo seu apoio pessoal e pela decisão da UEFA, tomada no final de Fevereiro deste ano, sobre a cessação da cooperação com a empresa Gazprom, a deslocalização da final da Liga dos Campeões de São Petersburgo e a suspensão da participação de Seleções e clubes russos em todas as competições sob os auspícios da UEFA. Estamos muito gratos pelo seu apoio e ajuda, graças ao qual a Federação Ucraniana de Futebol e nossa liga nacional podem avançar. Obrigado por continuar a oferecer mais oportunidades ao povo ucraniano, especialmente aos nossos jovens. Estou certo de que mostraremos ao mundo inteiro como os ucranianos se unem, apoiam apaixonadamente os nossos clubes e seleções nacionais, competem nas competições de clubes da UEFA e da Liga das Nações, apesar dos mísseis e bombas, para defender o orgulho, a unidade e a dignidade da Ucrânia.

Neste contexto, desejo que se ponha um ponto e final aos sentimentos como os que estão por trás da chamada Superliga Europeia, porque a essência do futebol também é esperança, solidariedade e alegria, e é mais do que dinheiro, mais do que privilégio das pessoas. Estes não são apenas os alicerces do modelo desportivo europeu, algo que devemos lutar colectivamente para preservar, mas também uma componente importante da democracia e do desenvolvimento da Europa. O futebol tornou-se um modo de vida para muitos cidadãos e revive esses valores na sociedade. Isso é o que o futebol pode e fará por nós, pela Ucrânia.

Ganharemos. Glória à Ucrânia! Glória aos heróis! Atenciosamente, Volodymyr Zelensky."