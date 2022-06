Zeki Celik é o terceiro reforço da Roma de Mourinho

O lateral direito turco abandona o Lille ao fim de quatro temporadas.

Depois das contratações a "custo zero" dos sérvios Mile Svilar (ex-guarda-redes do Benfica) e Nemanja Matic (antigo médio defensivo do Manchester United), a Roma de José Mourinho chegou a acordo com o Lille para a transferência de Zeki Celik.

De acordo com a Sky Sport de Itália, o lateral direito turco, de 25 anos, custará sete milhões de euros aos romanos e vai assinar contrato até 2026, com um salário anual de dois milhões de euros nos "giallorossi".

O Lille, agora treinado pelo técnico Paulo Fonseca, fica ainda com 15 por cento do passe do jogador, tendo em conta uma possível transferência no futuro.

Pelo conjunto francês, Zeki Celik realizou 143 jogos, apontou oito golos e fez 11 assistências ao longo de quatro épocas.