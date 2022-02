Zé Luís, sem clube, terá sido oferecido ao Arsenal

O avançado luso cabo verdiano rescindiu com o Lokomotiv Moscovo

A notícia é avançada pelo portal TEAMtalk e dá conta que Zé Luís, que está atualmente sem clube, uma vez que rescindiu com os russos do Lokomotiv Moscovo, foi oferecido ao Arsenal nos últimos dias

A publicação garante que o luso caboverdiano estará também em conversações com equipas turcas.

Em relação ao Arsenal, e à oferta feita, não há qualquer indicação no portal quanto à vontade gunner em avançar efetivamente para a contratação. No entanto, o facto de estar sem clube é o mais valia que lhe permite agir sem pressa, podendo assinar em qualquer altura.



O Arsenal perdeu recentemente Pierre-Emerick Aubameyang no defeso para o Barcelona.