Zaracho, associado ao FC Porto, abordado em bar por claque do Atlético Mineiro

Grupo de adeptos do Atlético Mineiro "apertou" Matías Zaracho num bar em Belo Horizonte. O médio diz que estava apenas a jantar com a família.

Matías Zaracho, médio do Atlético Mineiro, foi apanhado num bar, na noite de terça-feira, e foi abordado por alguns elementos da Galoucura, a principal claque organizada daquele clube brasileiro.

Nas redes sociais, o argentino que esteve no radar do FC Porto justificou que estava apenas a jantar com familiares que chegaram da Argentina naquele dia. "Estava a beber água e a viver um momento tranquilo com pessoas que não vejo todos os dias. Se posso ser cobrado? Posso. Mas, por outro lado, a minha família ficou assustada", referiu.

Nesse mesmo dia, a claque do clube de Minas Gerais lançou a campanha "Disk balada", que incentiva os adeptos a "denunciarem" os jogadores do plantel que sejam vistos em eventos. "Disk balada on. Se tu, jogador, queres ir para a balada [festa], pensa duas vezes. Nós somos o Clube Atlético Mineiro", lê-se nas redes sociais da claque.

O Galo atravessa um mau momento nesta temporada. Foi eliminado da Taça do Brasil e da Taça Libertadores e está no sétimo lugar do Brasileirão.