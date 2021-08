Zappacosta regressa a Itália para jogar novamente na Atalanta

Redação com Lusa

O defesa direito, de 29 anos, jogou pelo clube de Bérgamo na temporada de 2014/15, antes de rumar ao Torino, clube que representou nas duas épocas seguintes

Davide Zappacosta vai regressar ao seu país para jogar de novo na Atalanta, após quatro anos ligado aos ingleses do Chelsea, anunciaram esta terça-feira os dois clubes.

"Davide Zappacosta juntou-se à Atalanta com um contrato permanente. O defesa italiano volta ao clube onde jogou pela primeira vez na Serie A, encerrando a sua passagem de quatro anos no Chelsea", escreveram os londrinos no site oficial.

Por sua vez, o lateral transalpino despediu-se da equipa britânica, através da rede social Twitter: "Adeus, Chelsea. Que experiência inesquecível! Uma Taça de Inglaterra e uma Liga Europa com estas cores dá uma emoção especial. Obrigado por tudo e boa sorte para o futuro".

Depois de ter chegado aos blues na época 2017/18, Zappacosta foi cedido nos últimos dois anos aos italianos do Génova, onde cumpriu 25 jogos, e Roma (nove).

O defesa direito, de 29 anos, jogou pelo clube de Bérgamo na temporada de 2014/15, antes de rumar ao Torino, clube que representou nas duas épocas seguintes.