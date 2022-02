Zaniolo visado pela selecionadora feminina de Itália: "Precisa de ser ajudado e educado"

Agente do jogador respondeu a Milena Bertolini, que confrontou o atleta da Roma pelo seu comportamento mais recente

Nicolò Zaniolo foi um dos grandes protagonistas do último jogo da Roma, que não foi além de um empate caseiro, diante do Génova. O jovem marcou o golo da vitória, que acabou por ser anulado pelo VAR, e foi ainda expulso, sendo confrontado, nos últimos dias, pela selecionadora feminina de Itália.

"O Zaniolo tem tido alguma dificuldade em termos de comportamento. Precisa de ser ajudado e educado", referiu Milena Bertolini, num programa de televisão.

A resposta não demorou muito, mas foi dada pelo agente do internacional italiano, Claudio Vigorelli.

"Fico triste de ver uma treinadora que pertence aos quadros da federação italiana a não conseguir ter uma linguagem apropriada para a situação particular que este jovem está a passar por uma situação particular. A sorte do Nicolò é ter uma família excelente que o protege, o resto são clichês que só servem para envenenar o mundo do futebol", explicou.