Zaniolo arrepende-se: "Tive medo, por mim e pela minha família"

.Zaniolo arrepende-se e estende a mão à Roma e a Mourinho. Jogador da Roma quer voltar a jogar no clube da Serie A

Nicolò Zaniolo emitiu esta quarta-feira um comunicado a tentar pôr fim à novela que o tem rodeado nos últimos dias, colocando-se à disposição de José Mourinho e da Roma, que lhe aplicou uma multa e o desinscreveu da lista para a Liga Europa.

O treinador criticou-o por não estar de corpo e alma no clube e, inclusive, este terá pedido à Roma para sair em janeiro, conforme explicou o diretor Tiago Pinto. O emblema da capital ofereceu-lhe a hipótese de sair para o Bournemouth, mas o jogador recusou porque queria ficar em Itália, sendo o Milan a hipótese que preferia. Agora, porém, mudou de opinião, manifestando a vontade em ser reintegrado no grupo.

"Muitas coisas foram ditas e escritas sobre mim, nas últimas semanas, e muitas delas não são verdade. Cheguei a Roma como um desconhecido, mas a Roma e os romanistas acolheram-me como um deles. (...) Transmitiram-me confiança, coragem e carinho nos momentos terríveis das lesões", afirmou o avançado, explicando depois que "nos últimos meses", atravessou "um período delicado, no qual foi difícil perceber qual seria" o seu futuro profissional. "Porém, trabalhei sempre com empenho em campo e nos treinos, com o máximo de profissionalismo", disse.

"Pela primeira vez, nos últimos dias, tive medo, por mim e pela minha família, e senti-me abandonado. Nunca tal me tinha acontecido e fiquei assustado. O futuro está nas nossas mãos. Eu estendo a minha mão e coloco-me à completa disposição da família da Roma", concluiu o internacional italiano.

A Roma joga esta quarta-feira com a Cremonese, para a Taça de Itália.