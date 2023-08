Zanetti muito duro com Lukaku, que deve rumar à Juventus: "Traiu-nos"

Vice-presidente do Inter de Milão comentou a provável ida do avançado belga para Turim. Já os adeptos nerazzurri tinham visado o jogador

A possível transferência de Lukaku para a Juventus continua a ser um dos temas do mercado em Itália. Os adeptos do Inter já tinham manifestado o seu desagrado perante a possibilidade e, agora, é Javier Zanetti, lenda e atual vice-presidente do clube, a comentar e a ir contra o avançado belga.

"Depois do que o Inter fez por ele, esperávamos um comportamento diferente. Como profissional e como homem. Ele tem o direito de ir para onde quiser, só tinha era de o dizer a tempo. No entanto, ninguém é maior do que o clube e, quando se trata de construir uma equipa, há que ter sempre em conta quem se coloca no balneário. Ele traiu-nos", afirmou Zanetti, em entrevista à La Gazzetta dello Sport.

Recorde-se que Lukaku continua a ter contrato e a pertencer aos quadros do Chelsea, depois de ter custado mais de 100 milhões aos blues, em 2021.