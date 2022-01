Zakaria troca Borussia Mönchengladbach pela Juventus

Redação com Lusa

O médio suíço Denis Zakaria é o novo reforço da Juventus, anunciaram hoje os alemães do Borussia Mönchengladbach, que sublinharam a necessidade de conseguir uma verba de transferência pelo jogador que terminava contrato esta temporada.

"Esta transferência tem sido trabalhada intensivamente nas últimas semanas e o Denis tem tido um papel importante. Disse-nos abertamente que queria trocar de clube e também que queria dar uma verba de transferência ao Borussia com a sua saída. Isto fazia sentido do nosso ponto de vista pelas implicações financeiras do negócio, então concordámos", afirmou o vice-presidente dos alemães, Rainer Bonhof.

O internacional suíço de 25 anos chegou aos alemães em 2017/18, proveniente dos Young Boys, da Suíça, tendo acumulado 142 jogos oficiais pelo atual 12.º classificado da Liga alemã nas várias competições internas e ainda na Liga dos Campeões e Liga Europa, apontando 11 golos.

A Juventus, no quinto lugar da Liga italiana, já publicou fotos do jogador a realizar exames médicos nas redes sociais, e anunciou também a contratação do defesa italiano Federico Gatti, de 23 anos, ao Frosinone, permanecendo emprestado nesse clube até ao final da temporada.