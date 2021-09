Zaidu entrou na reviravolta da Nigéria contra Cabo Verde

Lateral-esquerdo do FC Porto não foi titular, mas entrou na segunda parte do triunfo das "super águias".

A Nigéria alcançou esta terça-feira uma importante vitória na campanha de qualificação para o Mundial'2022, ao vencer no reduto de Cabo Verde por 2-1.

A equipa orientada por Gernot Rohr até esteve a perder, graças a um golo de Dylan Tavares, aos 19 minutos. Osimhen, aos 30', restabeleceu a igualdade, com um autogolo de Kenny Santos a completar a reviravolta para os nigerianos.

Zaidu, lateral-esquerdo do FC Porto, começou no banco de suplentes e foi lançado à passagem do minuto 84.

Com este resultado, a Nigéria assumiu a liderança do grupo C, com seis pontos somados em duas partidas. Cabo Verde ocupa o terceiro posto, com um ponto.