Zagadou continua na Bundesliga e ao lado de Tiago Tomás

Central francês de 23 anos assinou até 2026 pelo Estugarda

Dan-Axel Zagadou, central francês de 23 anos, vai prosseguir a carreira na Bundesliga, tendo esta segunda-feira assinado pelo Estugarda, onde será colega de equipa do português Tiago Tomás.

Zagadou esteve cinco épocas no Dortmund, depois de fazer a formação no PSG, e ficou livre após expirar a ligação no final da última época. Somou 67 jogos na Bundesliga e 15 na Champions, mas teve alguns problemas no joelho direito que fizeram com que o Dortmund não renovasse o contrato. Foi internacional jovem pela França.