Zabaleta não considera Sterling uma lenda do Manchester City

O antigo lateral dos cityzens colocou apenas Sergio Aguero, David Silva e Vincent Kompany nesse patamar

Pablo Zabaleta, antigo lateral do Manchester City e atual membro da estrutura cityzen, foi questionado esta terça-feira sobre se considera Raheem Sterling como uma lenda do clube, com o argentino a hesitar, justificando que nomes como Sergio Aguero, David Silva ou Vincent Kompany merecem mais esse estatuto.

"Para mim, quando falo de lendas, falo de Aguero, Silva, Kompany... Estes tipos estão num nível, por isso é que não cortaram ligações com o clube. Raheem foi fantástico, agora foi para uma equipa que é um grande concorrente pela Premier League e apenas lhe desejamos o melhor", comentou.

Zabaleta expressou ainda o desejo de que Sterling não manche a memória da sua passagem pelo City com faltas de respeito.

"O Manchester City é a principal prioridade dos adeptos e dos jogadores. Quando vens para cá, tens de demonstrar 100% de respeito e, quando sais, tens de falar sempre bem do clube. Espero que ele se comporte dessa forma", concluiu.

Recorde-se que, ao fim de sete temporadas, 131 golos, 339 partidas e 11 troféus conquistados no Etihad, Sterling reforçou o Chelsea neste mercado de verão, a troco de cerca de 53 milhões de euros.