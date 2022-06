Yuri Alberto só poderá ser utilizado por Vítor Pereira a partir de 18 de julho

Eleito como o sucessor de Jô, Yuri Alberto está perto de ser anunciado como reforço do Corinthians. Segundo o site "UOL", as negociações para o empréstimo por um ano do avançado do Zenit estão bem encaminhadas e a transferência pode ser oficializada em breve.

No entanto, Yuri Alberto só poderá ser utilizado por Vítor Pereira a partir de 18 de julho, data da abertura das inscrições.