Yuri Alberto, jovem sensação do Internacional, oferecido ao Barcelona

Atacante de 20 anos leva 19 golos e quatro assistências em 2021

É uma das revelações do Brasileirão e já foi oferecido a um dos maiores clubes do velho continente. Yuri Alberto, avançado do Internacional, não tem a permanência assegurada no país natal.

Segundo o Mundo Deportivo, o jogador não é encarado, ainda assim, como uma prioridade, pois, apesar de jogar numa posição que os catalães pretendem atacar no mercado, a intenção na Catalunha passa por adquirir um atleta com o mesmo perfil de Aguero, experiente, leia-se. Edinson Cavani aparece no topo das possibilidades, nesse sentido.

O jogador do emblema de Porto Alegre é seguido por vários clubes europeus, como Zenit, Arsenal ou Milan, clubes que terão de desembolsar 20 milhões para convencer o Internacional a abrir mão de uma das suas mais-valias.

Em 2021, Yuri Alberto, de apenas 20 anos, contabilizou 19 golos e quatro assistências em todas as competições.