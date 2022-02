Youth League: Benfica e Sporting já têm adversário e pode haver dérbi nos "quartos"

Sorteio realizado esta segunda-feira.

Benfica e Sporting ficaram a conhecer esta segunda-feira o respectivo adversário nos oitavos de final da Youth League. As águias vão medir forças com o Midtjylland, da Dinamarca, enquanto os leões terão pela frente os ucranianos do Dínamo Kiev.

As duas equipas portuguesas vão jogar fora de portas, com os jogos da eliminatória agendados para os dia 1 ou 2 de março. Se vencerem, irão medir forças nos quartos de final.

Confira resultado do sorteio e o emparelhamento para as rondas seguintes:

Oitavos de final (1/2 de março)

Liverpool vs Genk

Real Madrid vs Atlético

AZ Alkmaar vs Juventus

Dínamo Kiev vs Sporting

Manchester United vs Dortmund

Zilina vs Salzburgo

Paris Saint-Germain vs Sevilha

Midtjylland Benfica

Quartos de final (15/16 de março)

AZ Alkmaar/Juventus vs Liverpool/Genk

Paris Saint-Germain/Sevilha vs Zilina/Salzburgo

Dínamo/Sporting vs Midtjylland/Benfica

Manchester United/Dortmund vs Real Madrid/Atlético

Meias-finais (22 de abril, Nyon)

1 AZ Alkmaar/Juventus/Liverpool/Genk vs Dínamo Kiev/Sporting/Midtjylland/Benfica

2 Manchester United/Dortmund/Real Madrid/Atlético vs Paris Saint-Germain/Sevilha/Zilina/Salzburgo

Final (25 de abril, Nyon)

Meia-final 2 vs meia-final 1